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21.02.2022 (09:00)

Расчёты БЛА мотострелкового соединения ЮВО совершенствуют мастерство на полигоне Прудбой под Волгоградом

На общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО) Прудбой под Волгоградом состоялись практические занятия с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) мотострелкового соединения ЮВО.

Военнослужащие отработали применение беспилотной авиации при различных задачах в разных погодных и климатических условиях, в том числе и в ночное время.

Практическим полетам предшествовал углублённый теоретический курс. На занятиях в учебном классе военнослужащие сдали зачеты по знанию назначения и тактико-технических характеристик штатных комплексов БЛА, правилам использования и распределения воздушного пространства, планированию и координированию воздушного движения.

На практике военнослужащие ЮВО отработали развертывание комплексов разведки, подготовили их к запуску, провели запуск с рук и с катапульты. Также личный состав выполнил учебно-боевые и специальные задачи и безопасную посадку летательного аппарата.

Помимо этого, расчеты беспилотников приняли участие в двусторонних ротных тактических учениях, где действовали в интересах разведывательных подразделений, а также для наведения и корректировки огня артиллерии по наземным целям условного противника.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Сухопутные войска , Мотострелковые войска
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