21.02.2022 (08:45)

В ЮВО организован прием работ журналистов для конкурса «Южный Медиа-АС – 2022»

В регионах ответственности Южного военного округа (ЮВО) начался приём журналистских работ для участия в окружном этапе Всероссийского фестиваля прессы «Южный Медиа-АС – 2022».

Комиссия конкурса рассмотрит материалы, которые были размещены в центральных, региональных печатных, аудиовизуальных и электронных средствах массовой информации (СМИ), а также авторские материалы, опубликованные в социальных сетях и блогах, посвященные деятельности соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО).

Одной из традиционных тем творческих работ журналистов станут конкурсы Армейских международных игр, отборочные этапы которых проводились на общевойсковых полигонах ЮВО, в том числе в Волгоградской и Ростовской областях, в Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, на Кубани и в Севастополе.

Прием заявок для участников организован по территориальному принципу. Представители СМИ могут подать заявки на официальном сайте военного ведомства в специальном разделе «Медиа-АС – 2022» или направить запрос и образцы своих творческих работ на адрес электронной почты пресс-службы ЮВО ps-uvo@mil.ru.

Конкурс проводится в 9 номинациях:

«ЛУЧШИЕ КАДРЫ» – за лучший новостной репортаж.

«КОМАНДНЫЙ ГОЛОС» – за лучшую радиопрограмму.

«СИЛА СЛОВА» – за лучший материал в печатных СМИ.

«СТИЛЬ ЖИЗНИ» – за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию.

«ПРОЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» – за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.).

«МОЛНИЯ» – за лучшую работу в информагентстве.

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» – за лучшую фотоработу.

«НА ОСТРИЕ АТАКИ» – за лучший материал в региональных (местных) СМИ.

«ПРОРЫВ» – лучший дебют года.

Конкурс будет проходить в два этапа. Первый – окружной этап – продлится до 1 июня. Победители этого этапа смогут участвовать в финальном этапе фестиваля. Он пройдет в масштабе Вооруженных сил.

К рассмотрению членами жюри окружного этапа будут приниматься информационные материалы, опубликованные в период с 1 января 2021 года до 31 декабря 2021 года.

Прием творческих работ представителей СМИ для участия в окружном этапе фестиваля прессы «Южный Медиа-АС – 2022» продолжится до 1 июня 2022 года.

Справочно:

Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-АС» впервые прошел в 2015 году по инициативе Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Ежегодно в Атриуме Национального центра управления обороной РФ собираются представители СМИ со всех уголков страны для того, чтобы получить приз за вклад в освещение военной и оборонной тематики.

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