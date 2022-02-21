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21.02.2022 (08:30)

Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашёл в Авачинский залив для укрытия от океанского циклона и пополнения запасов

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), задействованный в плановом учении в Охотском море, занял назначенные районы в Авачинском заливе у берегов Камчатки на время прохождения мощного океанского циклона.

В связи с нахождением кораблей в одном районе командир отряда принял решение организовать пополнение запасов воды и топлива кораблей от судов обеспечения и в пункте базирования соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России в Петропавловске-Камчатском.

Заправка производится в благоприятных погодных условиях при допустимых значениях волнения моря.

Для обеспечения безопасной стоянки кораблей в ночное время на незащищённом рейде личным составом организовано профилактическое гранатометание с установленными временными интервалами для исключения нападения подводных диверсантов условного противника.

В настоящее время более 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота принимают участие в плановом военно-морском учении, в том числе корветы «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корабль управления «Маршал Крылов», а так же малые ракетные и малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера.

После прохождения океанского циклона и улучшении гидрометеорологических условий отряд кораблей продолжит выполнение задач по предназначению с выполнением учебно-боевых упражнений в соответствии с планом флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Корабли
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