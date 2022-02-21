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21.02.2022 (08:15)

На Камчатке гаубицы поддержали морских пехотинцев в ходе учения

Артиллерийские самоходные батареи из соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России обеспечили огневую поддержку морских пехотинцев для уничтожения десанта условного противника в ходе ротного тактического учения.

В ходе проведения боевых стрельб расчёты гаубиц 2С1 «Гвоздика» отработали задачи по подготовке и нанесению одиночных и групповых огневых ударов по неподвижным и движущимся целям.

Стрельбы выполнялись прямой наводкой и с закрытых огневых позиций в обороне и в ходе наступления подразделений.

Расчёты самоходных установок отработали временные нормативы по переводу от боя к походу, совершению марша, подготовке позиций, проведению расчётов для стрельбы и боевому применению гаубичных артиллерийских систем.

Ранее в район стрельб выдвинулись подразделения разведки для определения путей движения и определения огневых позиций. Две батареи самоходных гаубичных 122-мм установкок совершили марши по пересеченной местности в условиях высого снежного покрова и шквалистого ветра.

Артиллерия на всех этапах выполняла задачи во взаимодействии с расчётами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» смешанного авиаполка ТОФ.

К учению было привлечено более 30 единиц автомобильной и гусеничной техники и около 200 военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Учения
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