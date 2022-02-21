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21.02.2022 (08:00)

Репетицию праздничного салюта провели артиллеристы Восточного военного округа под Белогорском в Амурской области

В преддверии Дня защитника Отечества военнослужащие артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области провели тренировки салютных расчетов.

Генеральная репетиция прошла на полигоне «Белогорский». Военнослужащие проверили электрические цепи пуска и работоспособность самоходных пусковых установок. В День защитника Отечества в 21 час жители и гости Белогорска увидят в ночном небе над центральной площадью цветовое шоу из желтого, оранжевого, зеленого и двух оттенков красного цветов.

Обеспечивать салют будут десять военнослужащих, которые удостоены высокой чести войти в состав праздничного салютного расчета. Установки будут пускать салют с позиции у берега реки Томь.

В общей сложности будет произведено порядка 150 выстрелов зарядами марки «Ассоль» из 105 миллиметровой пушки и свыше 100 - из 125 миллиметровой.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Салют
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