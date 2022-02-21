21.02.2022 (07:45)

С инженерно-саперными подразделениями ВВО в Забайкалье проведено учение по минированию местности

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), отработали минирование местности в ходе практического этапа учения, завершившегося на полигоне в Забайкальском крае.

По замыслу мероприятия, в ходе проведения разведки расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» было вскрыто перемещение колонны условного противника, а также ее состав.

Военнослужащие инженерно-саперных подразделения прибыли в назначенный район, где выполнили минирование лесной дороги, используя «узел заграждения», который применяется для уничтожения техники и живой силы «противника». В дальнейшем саперы совершили подрыв дорожного полотна, выведя из строя головную и замыкающую машины, и тем самым остановили продвижение колонны.

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