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21.02.2022 (07:30)

Разведчики подразделения специального назначения ВВО в Забайкалье прошли курс интенсивной подготовки

С разведчиками подразделения специального назначения Восточного военного округа, на одном из полигонов в Забайкальском крае, в рамках зимнего периода обучения состоялись учебные сборы с отработкой практических задач.

На занятиях разведчики совершенствовали навыки в выполнении учебно-боевых задач в условиях ведения учебно-боевых действий. В ходе сбора командирами подразделений проводились упражнения контрольных стрельб из ручных модернизированных пулеметов Калашникова (ПКП), с применением приборов ночного видения, современного оптического оборудования, а также специальных технических средств разведки. Помимо этого разведчики сдали нормативы по специальной, инженерной, медицинской подготовке, РХБ защите, связи.

Также, в составе подразделений военнослужащие отрабатывали задачи по организации наблюдательных постов, разведывательных дозоров и засад, бесшумного передвижения и маскировки. Занятия проводились в специальных маскировочных костюмах, с использованием экипировки позволяющей в течение длительного времени выполнять задачи при низкой температуре воздуха и сильном порывистом ветре.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Разведывательные подразделения
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