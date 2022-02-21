21.02.2022 (07:15)

Полевой выход инженерных подразделений начался в общевойсковой армии ВВО в Приамурье

Полевой выход с выполнением практических задач начался у инженерных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

Учебные мероприятия продляться до второй декады марта. Полевые занятия пройдут на нескольких полигонах общевойскового объединения ВВО в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии (ЕАО).

В общей сложности в них будет задействовано порядка полутысячи военнослужащих и до 150 единиц военной и специальной техники, в том числе войсковые краны манипуляторы, понтонно-мостовой парк, тяжелые механизированные мосты, а также современные средства разминирования и индивидуальной защиты – переносные миноискатели, общевойсковые комплекты разминирования, защитные костюмы сапера.

В течение нескольких недель военнослужащим предстоит отработать широкий круг вопросов, связанных с инженерным обеспечением действий мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, установкой инженерных заграждений, проделыванием проходов в завалах при помощи специальной техники, а также выполнить нормативы по поиску взрывоопасных предметов на местности и внутри зданий с применением современных миноискателей.

В свою очередь понтонно-мостовые подразделения проведут тренировки по наведению мостовых переходов через препятствия.

В ходе полевых занятий также пройдут отборочные соревнования в рамках конкурсов среди инженерных подразделений «Открытая вода», «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула».

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