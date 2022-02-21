21.02.2022 (07:00)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье осваивают современные дистанционные приборы РХБ разведки

В ходе занятий по боевой подготовке военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, обучаются работе с современными приборами химической разведки дистанционного действия ПХРДД-3.

Прибор способен обнаружить отравляющие вещества в радиусе до 2 тыс. метров и позволяет проводить все необходимые в таких случаях операции дистанционно, прямо с пункта наблюдения, что было невозможно ранее, с применением приборов более ранних модификаций.

Также, в ходе выполнения учебно-боевых задач, военнослужащие осваивают поступившие, в рамках перевооружения, современные газосигнализаторы ГСА-3. Они предназначены для обнаружения в воздухе сильнодействующих ядовитых веществ, таких как хлор, аммиак и могут применяться специалистами войск РХБ защиты при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Достоинством новейших приборов является их автономность с возможностью проведения РХБ разведки без дополнительных источников питания, а также относительно небольшая масса.

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