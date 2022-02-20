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20.02.2022 (23:45)

Российские саперы продолжают гуманитарное разминирование территории Лаоса

Военнослужащими Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают выполнение задач по разминированию территорий в провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической Республики

На сегодняшний день обследовано более 20 га территории в населенном пункте Накай.

Ранее российскими сапёрами уже проведено разминирование на территории сельской школы, участка местности в джунглях, где в будущем планируется строительство социальных объектов и объектов инфраструктуры для местного населения.

Основная часть обнаруженных боеприпасов относится к кассетным авиационным бомбам типа BLU-26, BLU-42, противопехотным минам и артиллерийским снарядам.

В соответствии с решением Президента Российской Федерации для оказания содействия в разминировании территории в Лаосской Народно-Демократической Республике Министерством обороны Российской Федерации направлен отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Международный противоминный центр (МПЦ)
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