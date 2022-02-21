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21.02.2022 (02:30)

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс отработали посадку на условно зараженный аэродром в Амурской области

В Амурской области военнослужащими авиационного полка дальней авиации в рамках лётно-тактических учений, отработана посадка стратегических ракетоносцев Ту-95мс на условно зараженный аэродром.

По замыслу учебных занятий дежурной сменой поста радиационного, химического и биологического наблюдения аэродрома обнаружено облако неизвестного аэрозоля, после чего группе руководства полётами подан сигнал «химическая тревога».

При получении данного сигнала личный состав инженерно-авиационной службы приступил к подготовке лётного поля и стоянок авиационной техники к принятию воздушных судов на зараженный аэродром.

После посадки самолётов, отделением РХБ защиты выполнены мероприятия по дегазации летательных аппаратов, их обработке от вредоносных веществ и организована эвакуация лётных экипажей закрытым транспортом из зоны заражения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РХБ защиты , Авиация , Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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