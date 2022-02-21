21.02.2022 (01:00)

В Амурской области завершилось учение с экипажами Ту-95мс

В авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, завершились летно-тактическое учение с экипажами стратегических ракетоносцев Ту-95мс.

Летчики дальней авиации отработали задачи воздушного патрулирования в заданном районе, полеты в сложных метеоусловиях, а также условные пуски ракет.

В районе учений специалистами связи выполнены нормативы по развёртыванию оперативных групп и запасных командных пунктов, а также инженерному оборудованию и маскировке позиций для работы в полевых условиях. Во время розыгрышей тактических эпизодов учения военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

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