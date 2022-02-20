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20.02.2022 (22:45)

В Прибайкалье в полку дальней авиации прошла тренировка по противодействию терроризму

В авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Иркутской области, прошла тренировка с практическими действиями подразделений по противодействию терроризму.

Мероприятие проведено согласно плана боевой подготовки.

С подразделениями «антитеррора» проведены практические действия с применением специальных средств имитации, таких как взрыв-пакеты, дымовые шашки, холостые боеприпасы, учебные гранаты и фугасы.

Помимо того проверены теоретические знания требований руководящих документов, экипировка и выполнение нормативов по обнаружению и разминированию взрывчатых веществ, а также оказание первой доврачебной помощи и эвакуация раненых с мест ведения боевых действий.

Учебные занятия подобного характера позволяют военнослужащим быть в постоянной готовности к нештатным ситуациям и отточить приёмы рукопашного боя.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Антитеррор
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