20.02.2022 (22:45)
В Прибайкалье в полку дальней авиации прошла тренировка по противодействию терроризму
В авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Иркутской области, прошла тренировка с практическими действиями подразделений по противодействию терроризму.
Мероприятие проведено согласно плана боевой подготовки.
С подразделениями «антитеррора» проведены практические действия с применением специальных средств имитации, таких как взрыв-пакеты, дымовые шашки, холостые боеприпасы, учебные гранаты и фугасы.
Помимо того проверены теоретические знания требований руководящих документов, экипировка и выполнение нормативов по обнаружению и разминированию взрывчатых веществ, а также оказание первой доврачебной помощи и эвакуация раненых с мест ведения боевых действий.
Учебные занятия подобного характера позволяют военнослужащим быть в постоянной готовности к нештатным ситуациям и отточить приёмы рукопашного боя.