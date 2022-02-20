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20.02.2022 (21:45)

В 161 школе техников РВСН готовят высококлассных механиков-водителей для подвижных грунтовых ракетных комплексов

В 161 школе техников Ракетных войск стратегического назначения, дислоцированной на полигоне Капустин Яр, проходят подготовку будущие механики-водители автономных пусковых установок.

Кроме, 161 школы техников подготовка военнослужащих для РВСН осуществляется ещё в двух учебных центрах, дислоцированных в г. Переславле-Залесском (Ярославская обл.) и г. Острове (Псковская обл.).

За каждый период обучения командно-преподавательским составом учебных центров РВСН проводиться подготовка младших военных специалистов. В их числе – специалисты систем энергоснабжения и охраны подвижных и стационарных ракетных комплексов, водители, механики-водители всех видов автобронетанковой и инженерной техники, находящейся на вооружении РВСН, а также младшие военные специалисты по  эксплуатации и ремонту систем связи.

Для организации качественной подготовки младших специалистов в учебных воинских частях создана вся необходимая учебно-материальная база. Для обучения курсантов по 26 военно-учетным специальностям в учебной сети РВСН имеется более 150 специализированных классов, оснащенных разрезными и действующими макетами узлов и агрегатов вооружения, находящегося на вооружении ракетных соединений и частей.

В РВСН продолжается целенаправленная работа по совершенствованию системы подготовки младших военных специалистов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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