20.02.2022 (21:00)

В Тульском гвардейском соединении ВДВ прошли плановые занятия по изучению порядка проведения ежедневных и контрольных осмотров вооружения и военной техники

В рамках программы боевой подготовки парашютно-десантных Тульского гвардейского соединения ВДВ в парке парашютно-десантного полка имени Дмитрия Донского прошли плановые занятия по технической подготовке.

В рамках занятия военнослужащие изучили порядок подготовки техники и проверки ее технического состояния в ходе ежедневного и контрольного осмотров.

Начальники автомобильной и бронетанковой служб напомнили личному составу, порядок организации контрольного осмотра, параметры проверки технического состояния автомобильной и бронетанковой техники. В ходе занятия личный состав соединения изучил порядок проведения контрольного осмотра, а личный состав одной из парашютно-десантных подразделений показал порядок его проведения.

Также особое внимание уделялось не только правильности, но и периодичности осмотров, а также соблюдению требований безопасности при работе на технике.

Занятия по технической подготовке в гвардейском соединении Воздушно-десантных войск проводятся постоянно и предназначены для подготовки личного состава к эксплуатации техники в различных условиях.

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