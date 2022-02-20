Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.02.2022 (20:30)

На полигоне Барановский в Приморье подразделение стрелковой роты снайперов готовится к участию в конкурсе «Снайперский рубеж»

На полигоне Барановский в Приморье подразделение стрелковой роты снайперов готовится к участию в конкурсе «Снайперский рубеж». Конкурс мастерства и полевой выучки проходит в рамках отборочного этапа Армейских международных игр, в котором лучшие военнослужащие-снайперы будут отстаивать честь своего соединения.

Целью данного занятия является подготовка к соревновательной программе этапа среди соединений и частей Воздушно-десантных войск.

В ходе занятия на полигоне были развернуты учебные места для выполнения различных нормативов и упражнений. Военнослужащие провели подготовку отдельного бойца, снайперской пары, а также команды.

В ходе занятий снайпера в составе снайперских пар и групп уделяют особое внимание выбору целей и правилам индивидуального прицеливания из снайперских винтовок Драгунова (СВД) и «Винторез» (ВСС) с применением поправок на повышенное и пониженное атмосферное давление, боковой ветер и температуру.

Так же, особое внимание уделяется маскировке с использованием подручных средств, применению современных дальномеров, метеостанций, радиостанций, комплексов разведки, управления и связи.

Упражнений в данной программе позволяют испытать снайпера на все, чему он был обучен, от пристрелки оружия до стрельбы по воздушным целям. По условиям упражнения военнослужащие поражали цели из различных положений с обязательной сменой огневой позиции.

По окончанию занятия были подведены краткие итоги, а также отмечены лучшие стрелки стрелковой роты снайперов гвардейского соединения  Воздушно-десантных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военные инженеры Балтийского флота навели понтонную переправу через водную преграду в ходе учения
Специалисты ПВО общевойсковой армии ЗВО уничтожили свыше 300 воздушных мишеней в ходе второго этапа конкурса АрМИ-2022 «Чистое небо»
Под Хабаровском в соединении ВВО началась подготовка к конкурсу «Верный друг»
Военнослужащие подразделений спецназа ЗВО приступили к проведению второго этапа конкурса АрМИ-2022 «Зелёная тропа» в Тамбовской области

Метки:
АрМИ , Снайперский рубеж , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false