20.02.2022 (20:30)
На полигоне Барановский в Приморье подразделение стрелковой роты снайперов готовится к участию в конкурсе «Снайперский рубеж»
На полигоне Барановский в Приморье подразделение стрелковой роты снайперов готовится к участию в конкурсе «Снайперский рубеж». Конкурс мастерства и полевой выучки проходит в рамках отборочного этапа Армейских международных игр, в котором лучшие военнослужащие-снайперы будут отстаивать честь своего соединения.
Целью данного занятия является подготовка к соревновательной программе этапа среди соединений и частей Воздушно-десантных войск.
В ходе занятия на полигоне были развернуты учебные места для выполнения различных нормативов и упражнений. Военнослужащие провели подготовку отдельного бойца, снайперской пары, а также команды.
В ходе занятий снайпера в составе снайперских пар и групп уделяют особое внимание выбору целей и правилам индивидуального прицеливания из снайперских винтовок Драгунова (СВД) и «Винторез» (ВСС) с применением поправок на повышенное и пониженное атмосферное давление, боковой ветер и температуру.
Так же, особое внимание уделяется маскировке с использованием подручных средств, применению современных дальномеров, метеостанций, радиостанций, комплексов разведки, управления и связи.
Упражнений в данной программе позволяют испытать снайпера на все, чему он был обучен, от пристрелки оружия до стрельбы по воздушным целям. По условиям упражнения военнослужащие поражали цели из различных положений с обязательной сменой огневой позиции.
По окончанию занятия были подведены краткие итоги, а также отмечены лучшие стрелки стрелковой роты снайперов гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.