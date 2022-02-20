20.02.2022 (19:30)

В учебно-тренировочной сети РВСН имеются тренажеры для подготовки дежурных сил РВСН

В учебно-тренировочной сети Ракетных войск стратегического назначения имеются уникальные тренажерные системы для подготовки дежурных сил РВСН.

Этот тренажер позволяет отрабатывать полный комплекс учебно-боевых задач на аппаратуре управления, выполняемых личным составом ракетного соединения при несении боевого дежурства.

Также тренажёр позволяет отработать задачи по техническому обслуживанию аппаратуры, обеспечивает моделирование различных ситуаций в реальном масштабе времени.

Система в автоматическом режиме контролирует действия обучаемых и фиксирует их действия при отработке различных вводных.

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