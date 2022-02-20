Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.02.2022 (19:30)

В учебно-тренировочной сети РВСН имеются тренажеры для подготовки дежурных сил РВСН

В учебно-тренировочной сети Ракетных войск стратегического назначения имеются уникальные тренажерные системы для подготовки дежурных сил РВСН.

Этот тренажер позволяет отрабатывать полный комплекс учебно-боевых задач на аппаратуре управления, выполняемых личным составом ракетного соединения при несении боевого дежурства.

Также тренажёр позволяет отработать задачи по техническому обслуживанию аппаратуры, обеспечивает моделирование различных ситуаций в реальном масштабе времени.

Система в автоматическом режиме контролирует действия обучаемых и фиксирует их действия при отработке различных вводных.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого состоялся выпуск прапорщиков
Воспитанники Пермского СВУ приняли участие в краевой научной конференции проектно-исследовательских работ «Наука без границ»
Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения провели урок Мужества для школьников города Новосибирска
В Военной академии РВСН на Ученом совете обсудили вопросы военно-политической работы

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false