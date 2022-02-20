20.02.2022 (19:30)
В учебно-тренировочной сети РВСН имеются тренажеры для подготовки дежурных сил РВСН
В учебно-тренировочной сети Ракетных войск стратегического назначения имеются уникальные тренажерные системы для подготовки дежурных сил РВСН.
Этот тренажер позволяет отрабатывать полный комплекс учебно-боевых задач на аппаратуре управления, выполняемых личным составом ракетного соединения при несении боевого дежурства.
Также тренажёр позволяет отработать задачи по техническому обслуживанию аппаратуры, обеспечивает моделирование различных ситуаций в реальном масштабе времени.
Система в автоматическом режиме контролирует действия обучаемых и фиксирует их действия при отработке различных вводных.
Новости по теме:
Воспитанники Пермского СВУ приняли участие в краевой научной конференции проектно-исследовательских работ «Наука без границ»
Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения провели урок Мужества для школьников города Новосибирска
Метки: