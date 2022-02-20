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20.02.2022 (19:00)

Военнослужащие арктической бригады Северного флота организовали спортивные секции для детей гарнизона Алакуртти

В военном гарнизоне Алакуртти (Мурманская область), где дислоцируется первая в ВС РФ арктическая мотострелковая бригада Северного флота при поддержке командования соединения и муниципалитета были организованы детские спортивные секции и кружки художественной самодеятельности. Обучаются в них дети военнослужащих и жителей заполярного села в возрасте от 6 до 16 лет.

В качестве тренеров по различным видам спорта: лёгкой атлетике, хоккею с шайбой, лыжам и рукопашному бою привлечены военнослужащие арктической бригады, имеющие спортивные разряды, звания и достижения, а также инструкторы по физической подготовке мотострелкового соединения. Художественные кружки для детей ведут жёны военнослужащих.

Детские спортивные соревнования проходят как на территории спортивных сооружений села Алакуртти, так и на территории арктической бригады, а детская хоккейная команда выезжает в другие военные городки Северного флота на территории Мурманской области для участия в соревнованиях юношеской Северной военной хоккейной лиги.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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