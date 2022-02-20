20.02.2022 (18:30)

В филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого состоялся выпуск прапорщиков

В филиале Военной академии Ракетных войск стратегического (РВСН) имени Петра Великого состоялся 10-й выпуск прапорщиков. В мероприятии приняли участие руководство вуза и ветераны РВСН.

В торжественной обстановке им были вручены дипломы и нагрудные знаки об окончании военного учебного заведения. Выпускники успешно сдали аттестационные экзамены и продолжат службу в воинских частях и соединениях РВСН.

«Корпус стратегических ракетчиков принимает в свои ряды новое пополнение. Профессия защитника Отечества — достойный выбор жизненного пути. Это выбор тяжелой работы, постоянного риска, готовности пожертвовать даже своей жизнью, исполняя воинский долг по укреплению национальной безопасности и обороноспособности нашего государства, защите его суверенитета и территориальной целостности», — обратился к военнослужащим начальник филиала Военной академии РВСН генерал-майор Андрей Морозов.

В завершение церемонии прапорщики попрощались с Боевым знаменем филиала академии и отдали дань уважения родному учебному заведению, пройдя торжественным маршем по строевому плацу.

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