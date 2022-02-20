20.02.2022 (17:30)

Российские военнослужащие в Таджикистане приняли участие в международных соревнованиях

Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане приняли участие в международных соревнованиях по волейболу и мини-футболу. Проведение турниров было посвящено 29-й годовщине образования вооруженных сил Республики Таджикистан.

Товарищеские матчи состоялась в стенах спортивного зала Международной президентской школы города Душанбе. Всего на соревнованиях было представлено восемь команд. По одной команде от военного контингента Индии и российского соединения, а также шесть команд от Республики Таджикистан, которые включили в себя центральный аппарат министерства обороны, мобильные войска (миротворческих сил), военный институт, сухопутные войска, военно-воздушные силы и противовоздушной обороны, а также сборная команда от военных комиссариатов города Душанбе.

В ходе состязаний по волейболу сборная 201-й военной базы замкнула почетную тройку лидеров, заняв 3-е место, 2-е место досталось мобильным войскам Республики Таджикистан, 1-е место заняли сухопутные войска. По мини-футболу российские военнослужащие заняли почетное 2-е место, оказавшись серебряными призерами соревнований, 1-е и 3-е место заняли центральный аппарат министерства обороны Таджикистана и мобильные войска соответственно.

Военнослужащие, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места были награждены грамотами, медалями и памятными призами. Команды, занявшие призовые места, наградили кубками и дипломами.

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