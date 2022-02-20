Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.02.2022 (17:00)

Экипаж крейсера «Пётр Великий» отработал поиск подводных лодок в Баренцевом море

Экипаж флагманского корабля Северного флота - тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» отработал учение по поиску подводных лодок условного противника в ходе планового выхода в Баренцево море.

В учении были задействованы боевые расчёты боевого информационного центра, группы гидроакустиков, штурманы и личный состав минно-торпедной боевой части условно выполнивший стрельбу противолодочным комплексом «Водопад» по заданным координатам. Учение прошло в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

Экипаж крейсера будет выполнять учебно-боевые задачи в море в течение нескольких дней. Во время якорной стоянки на незащищённом рейде моряки проведут учение по противоподводно-диверсионной обороне с выставлением внешней вахты ППДО и практическим гранатометанием.

После выполнения всех поставленных задач ТАРКР «Пётр Великий» возвратится в главную базу Северного флота – город Североморск.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Экипажи кораблей КФл отработали тактику ведения морского боя с выполнением задач многосферности
На территории штаба Северного флота проведена плановая тренировка по отражению нападения
Наивысшую точку на Новой Земле назовут именем Крузенштерна
Военный ледокол ТОФ ликвидировал 15 квадратных километров ледового поля в Авачинской бухте на Камчатке

Метки:
Северный флот , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false