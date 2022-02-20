20.02.2022 (16:30)

Рядовой спортивной роты ЦСКА г. Самара стал бронзовым призером этапа Кубка России по конькобежному спорту

В Кирове на открытом катке стадиона «Динамо» прошли состязания в рамках IV этапа Кубка России по конькобежному спорту. За медали боролись 87 спортсменов из 19 регионов России.

На дистанции 5000 метров рядовой спортивной роты ЦСКА г. Самара Даниил Геншель из Красноярского края выиграл бронзовую медаль. Армеец достиг финиша с результатом 7 минут 05,56 секунды, уступив лидеру гонки москвичу Тимуру Захарову (7.04,14) и Илье Иванову (7.05,44) из Московской области, занявшему второе место.

Ближайшие старты, в которых он примет участие, состоятся с 10 по 13 марта - финал Кубка России по отдельным дистанциям, и с 18 по 20 марта - чемпионат России по конькобежному спорту (многоборья). Оба соревнования будут проходить в Иркутске.

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