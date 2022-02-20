20.02.2022 (16:00)
Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург стал серебряным призером Кубка России по горнолыжному спорту
В Красноярске на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Бобровый лог» завершился Кубок России по горнолыжному спорту. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов.
Среди мужчин в дисциплине слалом-гигант серебряную медаль завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Владимир Котловский, показав результат 1 минута 55,78 секунды.
Победу одержал представитель Московской области Константин Рябица, финишировав с результатом 1 минута 55,26 секунды.
Третье место занял Артем Кашинцев из Сахалинской области (1 минута 56,42 секунды).
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