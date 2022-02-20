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20.02.2022 (15:30)

Рядовые спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь активно готовятся к Первенству мира по лыжным гонкам

С 22 по 27 февраля в городе Лугна (Норвегия) пройдёт Первенство мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи до 23 лет. В соревнованиях примут участие лучшие лыжники международного уровня со всего мира. В программе турнира масс-старт 15/30 км вольным стилем, эстафета, 10/15 км и 5/10 км классическим стилем с раздельного старта и спринт среди мужчин и женщин.

Рядовые спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь, мастера спорта России по лыжным гонкам Дмитрий Жуль и Виктор Жуль проводят активную подготовку к Первенству мира. Армейские лыжники пробегут 15 км классическим стилем с раздельного старта и спринт свободным стилем. В финальный день турнира пройдёт смешанная эстафета, попасть в список участников которой можно будет по результатам первых двух гонок.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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