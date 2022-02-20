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20.02.2022 (15:00)

На Балтийском флоте прошла тренировка по противодействию беспилотным летательным аппаратам

В ходе мероприятия боевой подготовки специалистами был создан защитный купол радиусом несколько десятков километров с помощью средств радиоэлектронной борьбы комплекса РБ-341В «Леер-3» и ракетно-пушечных комплексов противовоздушной обороны «Панцирь-С1».

По замыслу практических действий специалисты в ходе ведения радиотехнической разведки обнаружили движение группы беспилотников условного противника в направлении охраняемого военного объекта. Военнослужащие с помощью современных комплексов радиоэлектронной борьбы нарушили управление беспилотными летательными аппаратами на безопасном расстоянии. Для уничтожения БЛА на дальних подступах были оборудованы огневые позиции зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

Комплексное применение комплексов РЭБ и ПВО позволило надежно прикрыть собственные объекты от ударов с воздуха.

В учении приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано порядка 10 единиц техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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