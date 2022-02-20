20.02.2022 (14:45)

Военные инженеры Балтийского флота навели понтонную переправу через водную преграду в ходе учения

Военные инженеры Балтийского флота провели занятие по тактико-специальной подготовке, на котором отработали вопросы наведения переправы на реке Преголе в Калининградской области. Мероприятие прошло в рамках подготовки к конкурсу «Открытая вода».

Военнослужащие по сигналу тревоги выдвинулись к водной преграде, где заранее была проведена инженерная разведка, выявлены участки, наиболее подходящие для переброски войск и военной техники. Номера расчётов отработали нормативы по сбросу речных и береговых звеньев, спуску катеров БМК-460 на водную поверхность с машин КамАЗ-53501.

После того, как понтоны были сброшены в реку, а КамАЗы покинули прибрежную полосу, понтонёры приступили к сбору парома. Соединяя речные звенья, военнослужащие закрыли палубные и днищевые замки. Пока катера «БМК-460» удерживали звенья на воде в линии, была установлена 250-килограммовая аппарель для заезда на паром многотонной техники.

Перед контрольным занятием личный состав понтонной роты отрабатывал аналогичные нормативы в составе отделений, а во время тактико-специального занятия совершенствовал воинское мастерство в составе взводов.

В контрольном тактико-специальном занятии приняли участие более 70 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.

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