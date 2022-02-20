20.02.2022 (14:30)
В железнодорожной бригаде ЦВО проведена тренировка по противодействию терроризму
Подразделения охраны отдельного железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Свердловской области, в ходе тренировки, завершившейся сегодня, обезвредили условных террористов.
По замыслу учения, дежурное подразделение получило команду о проникновении незаконного вооруженного формирования на территорию воинской части. Военнослужащие отработали организацию связи, порядок выдвижения в составе групп к месту условного теракта. Блокировав периметр, подразделение охраны обнаружило и обезвредило условных «боевиков», попытавшихся прорваться в автомобильный парк части для захвата техники.
Новости по теме:
Подразделения антитеррора объединенной российской военной базы в Киргизии предотвратили захват военной техники
Захват авиационной техники предотвратили военнослужащие в ходе антитеррористического учения в Сибири
Метки: