20.02.2022 (14:00)

Два «серебра» на этапах Кубка России по лыжному двоеборью завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара

В Чайковском (Пермский край) прошли VII и VIII этапы Кубка России по лыжному двоеборью. В прыжках с трамплина и гонке преследования соревновались 48 спортсменов из 9 регионов страны. Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Виталий Шарашавин дважды поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

На 7-м этапе Кубка по сумме двух дисциплин «гонка преследования» и «трамплин К-95» рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Виталий Шарашавин выиграл «серебро» с результатом 26.36,3, опередив москвича Александра Овсянникова (27.11,3), но уступив Александру Миланину из Москвы (26.28,6), который стал обладателем золотой медали.

На 8-м этапе Кубка России Виталий Шарашавин также стал вторым, показав время 27.50,1. Армеец обошел Дениса Аргунова из Иркутской области (29.02,9) и снова уступил москвичу Александру Миланину – 27.38,2.

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