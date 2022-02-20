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20.02.2022 (13:45)

Рядовой спортроты ЦСКА, г. Самара Марат Шарипов стал победителем Кубка России по теннису

В Альметьевске завершился Кубок России по теннису. Более 60 сильнейших теннисистов страны боролись за места на пьедестале почета и возможность представлять Россию на международных стартах.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара  Марат Шарипов стал победителем Кубка России по теннису. В решающем поединке армеец обыграл Илью Симакина со счетом 6:3, 6:2. Бронзовую медаль завоевал Тимур Киямов. Все три спортсмена из Татарстана.

Не менее успешно Марат Шарипов проявил себя и в парном разряде. Военнослужащий завоевал бронзовую медаль. Товарищем по команде стал Тимур Киямов. «Золото» у Максима Ратнюка и Михаила Фуфыгина. На втором месте Павел Вербин и Данила Спасибо.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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