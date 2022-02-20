20.02.2022 (13:15)
Автоинспекторы ЦВО провели профилактическую акцию «Ремень безопасности» в Ульяновской области
Военнослужащие 141 военной автомобильной инспекции Центрального военного округа совместно с сотрудниками ГИБДД региона провели профилактическую акцию «Ремень безопасности» в Ульяновской области.
В ходе мероприятия автоинспекторы и ГИБДД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, пристегиваясь ремнями безопасности, а при перевозке детей использовать детские удерживающие устройства. Всем участникам акции были вручены тематические листовки и памятки по правилам дорожного движения.
Комплекс мероприятий был направлен на избежание дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий.
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