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20.02.2022 (13:15)

Автоинспекторы ЦВО провели профилактическую акцию «Ремень безопасности» в Ульяновской области

Военнослужащие 141 военной автомобильной инспекции Центрального военного округа совместно с сотрудниками ГИБДД региона провели профилактическую акцию «Ремень безопасности» в Ульяновской области.

В ходе мероприятия автоинспекторы и ГИБДД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, пристегиваясь ремнями безопасности, а при перевозке детей использовать детские удерживающие устройства. Всем участникам акции были вручены тематические листовки и памятки по правилам дорожного движения.

Комплекс мероприятий был направлен на избежание дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ВАИ
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