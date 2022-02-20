20.02.2022 (13:15)

Автоинспекторы ЦВО провели профилактическую акцию «Ремень безопасности» в Ульяновской области

Военнослужащие 141 военной автомобильной инспекции Центрального военного округа совместно с сотрудниками ГИБДД региона провели профилактическую акцию «Ремень безопасности» в Ульяновской области.

В ходе мероприятия автоинспекторы и ГИБДД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, пристегиваясь ремнями безопасности, а при перевозке детей использовать детские удерживающие устройства. Всем участникам акции были вручены тематические листовки и памятки по правилам дорожного движения.

Комплекс мероприятий был направлен на избежание дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице