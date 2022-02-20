20.02.2022 (12:45)

Беседу по соблюдению ПДД провели инспекторы ВАИ ЦВО с военнослужащими в Кузбассе

Инспекторы территориальной военной автомобильной инспекции Центрального военного округа (ЦВО) провели беседу по соблюдению правил дорожного движения (ПДД) с военнослужащими - владельцами личного транспорта в Кемеровской области.

В ходе беседы военные автоинспекторы довели до участников встречи информацию о состоянии аварийности на территории области, об основных причинах аварий и самых распространенных нарушениях, совершаемых водителями, а также об административной ответственности за нарушения ПДД.

Кроме этого, военнослужащим были продемонстрированы видеозаписи с авторегистраторов, где запечатлены нарушения легковыми автомобилями правил дорожного движения, которые привели к серьезным авариям, а также видеоролики, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения.

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