20.02.2022 (12:15)

Военнослужащие ЦВО поддерживают российских хоккеистов в финальном матче Олимпиады-2022



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЦВО поддерживают российских хоккеистов в финальном матче Олимпиады-2022

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) поддерживают сборную команду Олимпийского комитета России в финальном матче хоккейного турнира 24-х зимний Олимпийских игр в Пекине.

Просмотр матча был организован на большом экране в клубах и комнатах информирования войсковых частей военного округа. Военнослужащие подготовили плакаты с лозунгами в поддержку российских хоккеистов и флаги, а барабанщики организовали шумовое сопровождение матча.

Военнослужащие ЦВО поддерживают российских спортсменов на протяжении всех соревновательные дней Олимпиады. Ранее акции в поддержку сборной команды Олимпийского комитета России провели артиллеристы, военные водители, военнослужащие роты почётного караула и российской военной базы в Таджикистане, а в горах Западного Саяна военнослужащие ЦВО совершили восхождение на высоту более 2000 метров и развернули баннер в поддержку российских олимпийцев.

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