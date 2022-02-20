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20.02.2022 (11:45)

Сотрудники жилищно-коммунальной службы устранили последствия снегопада на объектах Тихоокеанского флота во Владивостоке

Сотрудники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) устранили последствия снегопада на закреплённых объектах во Владивостоке.

Учитывая сложившуюся метеорологическую ситуацию 15 и 16 февраля во Владивостоке, вызванную прохождением снежного циклона, руководство филиала объявило режим повышенной готовности.

Работники жилищно-коммунальной службы были разделены на 3 смены и устраняли последствия снегопада в круглосуточном режиме.

Филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ТОФ) было организовано своевременное приведение всех структур в усиленный режим работы с целью недопущения и своевременного предотвращение аварийных ситуаций на объектах инфраструктуры Тихоокеанского флота находящихся в зоне.

В большинстве районов наблюдались интенсивные осадки в виде снега, гололёдные явления, сильный ветер и температура ниже 15 градусов по Цельсию.

Для оперативного реагирования на последствия неблагоприятных погодных условий в филиале жилищно-коммунального управления заблаговременно были созданы и укомплектованы аварийно-ремонтные бригады для ликвидации последствий снежной стихии на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Тихоокеанского флота.

В настоящее время продолжается устранение последствий снегопада, котельные работают в плановом режиме.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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