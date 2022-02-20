20.02.2022 (11:15)

Специалисты радиоэлектронной борьбы Тихоокеанского флота приняли участие в фестивале военной песни «Армейский ветер 2022»

Специалисты радиоэлектронной борьбы Тихоокеанского флота (ТОФ) приняли активное участие в фестивале военной песни «Армейский ветер 2022», который прошёл в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 33-й годовщине вывода войск из Афганистана.

Фестиваль военной песни прошёл в районном Дворце Культуры посёлка Смоляниново. В концерте приняли участие военнослужащие и художественные коллективы района. Это уже 11-й по счёту фестиваль, а всего участниками концерта стали 16 коллективов и артистов.

Перед началом фестиваля состоялся траурный митинг, где в память о погибших во время исполнения служебного долга в Афганистане была объявлена минута молчания. В ходе возложения венков и цветов почётный караул произвёл оружейный салют из стрелкового оружия.

Ежегодно к памятнику воинам-интернационалистам Шкотовского района приходят жители и гости посёлка почтить память всех воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

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