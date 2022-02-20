20.02.2022 (13:30)

Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию по безопасности дорожного движения в Свердловской области

Военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) провели акцию по предотвращению нарушений правил и безопасности дорожного движения в городе Лесном Свердловской области.

Военные автоинспекторы осмотрели техническое состояние транспортных средств, работу осветительных приборов, двигателей и тормозной системы. Автоинспекторы проверили наличие водительских удостоверений и правильность оформления автомобильных документов. Кроме того, инспекторы провели занятия с начальниками контрольно-технических пунктов, ответственных за выпуск машин из парка, на которых напомнили о требованиях руководящих документов и ответственности за ненадлежащую предрейсовую подготовку транспорта. В ходе занятий с водителями военные инспекторы проверили теоретические знания военнослужащих об управлении автомобилем в зимних условиях.

Каждому водителю инспекторы ВАИ вручили специальные памятки, напоминающие о необходимости соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима на дорогах общего пользования, расположенных вне населенных пунктов.

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