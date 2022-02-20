20.02.2022 (12:30)

Летчик Герой России посетил военное училище штурманов в Челябинске

Летчик Герой России Евгений Новоселов, спасший жизни 78 пассажиров авиалайнера, терпевшего бедствие, встретился с курсантами челябинского филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

В ходе встречи Евгений Новоселов поделился воспоминаниями о памятном дне 7 сентября 2010 года, когда ему пришлось экстренно сажать самолет Ту-154 направлявшийся из Мирного в Москву. Он рассказал будущим военным летчикам, о том, как ему пришлось сажать обесточенный самолет в ручном режиме на промежуточном аэродроме.

«Страха у нас не было. Да, ситуация была не из простых, но мы должны были выполнить свою работу. А это можно было сделать, только действуя вместе, одной командой. Все члены экипажа сработали как надо. Это и стало залогом успеха. Запомните это, ведь совсем скоро вы сами будете управлять воздушными судами», - сказал Евгений Новоселов, обращаясь к курсантам.

Также в ходе встречи Евгений Новоселов оценил тренажеры, на которых проходят обучение будущие штурманы. В завершении мероприятия он провел учебный полет на тренажере многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34, оценив возможности комплекса.

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