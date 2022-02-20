20.02.2022 (12:00)

Танкисты и артиллеристы ЮВО нанесли массированный огневой удар по условному противнику в ходе двустороннего учения в Ставропольском крае

Танкисты и артиллеристы мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили условного противника в ходе двустороннего ротного тактического учения на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае.

Артиллеристы нанесли огневое поражение используя 152-мм гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», а также танки Т-72Б3.Танковые экипажи уничтожили цели как с замаскированных позиций с места, так и в движении с коротких остановок на расстоянии до 4 тыс. м.

Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управления артиллерией с комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» и беспилотников квадрокоптерного типа.

Также во взаимодействии с артиллеристами и танкистами задачи по предназначению выполняли разведчики, связисты и расчеты БЛА.

В учении приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих разнородовых подразделений мотострелкового соединения, было задействовано свыше 300 единиц вооружения и боевой техники ЮВО.

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