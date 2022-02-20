20.02.2022 (11:30)

На военной базе ЮВО в Армении спланированы масштабные мероприятия к Дню защитника Отечества

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении в День защитника Отечества будут проведены мероприятия для военнослужащих и членов их семей, сотрудников гражданского персонала.

Празднования в соединении начнутся с торжественного митинга, в котором примут участие сотрудники российского консульства, командование вооруженных сил Республики Армения и представители администрации Ширакской области и города Гюмри.

В культурно-досуговом центре базы ЮВО состоится праздничный концерт, будут организованы спортивные игры и эстафеты.

Для детей военнослужащих и сотрудников гражданского персонала, желающих пополнить ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», состоится торжественная церемония посвящения школьников в юнармейцы. Представители командования базы ЮВО вручат детям удостоверения юнармейца и установленную форму одежды.

Также в День защитника Отечества весь день будет открыт музей военной базы ЮВО с широкой экспозицией.

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