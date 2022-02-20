20.02.2022 (10:30)
Мотострелки ЮВО провели акцию «Солдатская каша» для волгоградских юнармейцев
Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) провели акцию «Солдатская каша» для учащихся МОУ Лицея № 5
им. Ю.А. Гагарина в городе-герое Волгограде.
На мероприятии был воссоздан образ солдатского быта, ребятам рассказали, как жили воины-освободители в самое трудное для Родины время. Вместе с кашей все желающие могли отведать горячего чая и побеседовать с «детьми Сталинграда». Помимо военнослужащих мотострелкового соединения ЮВО и учащихся в акции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны.
Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти о защитниках Отчества у молодого поколения Волгограда, формирование понимания исторического значения Победы советского народа в Великой Отечественной войне, укрепление чувства патриотизма у учащихся и дошкольников.
Акция «Солдатская каша» была проведена с соблюдением всех мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.