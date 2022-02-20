20.02.2022 (10:30)

Мотострелки ЮВО провели акцию «Солдатская каша» для волгоградских юнармейцев

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) провели акцию «Солдатская каша» для учащихся МОУ Лицея № 5

им. Ю.А. Гагарина в городе-герое Волгограде.

На мероприятии был воссоздан образ солдатского быта, ребятам рассказали, как жили воины-освободители в самое трудное для Родины время. Вместе с кашей все желающие могли отведать горячего чая и побеседовать с «детьми Сталинграда». Помимо военнослужащих мотострелкового соединения ЮВО и учащихся в акции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны.

Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти о защитниках Отчества у молодого поколения Волгограда, формирование понимания исторического значения Победы советского народа в Великой Отечественной войне, укрепление чувства патриотизма у учащихся и дошкольников.

Акция «Солдатская каша» была проведена с соблюдением всех мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

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