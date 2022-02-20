20.02.2022 (08:20)

Военнослужащие ЮВО в Армении повысили интенсивность занятий по физической подготовке

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении повышена интенсивность занятий по физической подготовке военнослужащих.

В целях сохранения и повышения уровня физической культуры и спорта в воинских коллективах отделом физической подготовки соединения проводятся спортивно-массовые мероприятия. Организуются соревнования по популярным игровым видам спорта: мини-футболу, баскетболу и волейболу, не только среди военнослужащих, но и членов их семей, особенно в праздничные и выходные дни. Проводятся конкурсы по рукопашному бою, тяжелой атлетике и гиревому спорту.

Одним из самых важных направлений в развитии физической подготовленности личного состава является легкая атлетика, включающая забеги на длинные и короткие дистанции, прыжки в длину и в высоту. Пристальное внимание уделяется гимнастическим упражнениям – укрепляющим мышцы и сухожилия военнослужащих.

В рамках отборочных этапов к конкурсам Армейских международных игр 202 года военнослужащие упражняются в военно-прикладных видах спорта.

Повышение интенсивности занятий улучшает общий уровень физической подготовки личного состава соединения ЮВО, что выражается увеличением хороших и отличных оценок по итогам квартальных и итоговых проверок.

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