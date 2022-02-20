20.02.2022 (02:30)

В Адыгее пройдёт акция «Военная служба по контракту в ЮВО – выбор настоящих мужчин!» в День защитника Отечества

Военнослужащие пункта отбора на военную службу по контракту Южного военного округа (ЮВО) на мобильном комплексе отбора (МКО) совершат автопробег из Краснодара в Адыгею для проведения информационно-агитационной акции «Военная служба по контракту в Южном военном округе – твой выбор!». Протяженность маршрута составит более 50 км.

Мероприятие пройдет в рамках 80-летия со дня образования учебной авиационной части Краснодарского высшего военного авиационного училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова Министерства обороны Российской Федерации на территории образовательного учреждения.

На мероприятии будет развернут МКО, где курсанты, жители и гости Республики Адыгея смогут в день открытых дверей пройти предварительное тестирование для прохождения военной службы по контракту и узнать подробности вступления в ряды российской армии.

Мобильный комплекс помогает расширить географию работы инструкторов на пунктах отбора и позволяет максимально охватить аудиторию потенциальных кандидатов на военную службу по контракту, которые проживают в муниципальных образованиях, удалённых от крупных городов.

На выбор кандидатам будут предложены различные специальности в подразделениях Сухопутных войск, авиационных частей армии ВВС и ПВО Южного военного округа, а также на Черноморском флоте и Каспийской флотилии.

В начале февраля специалистами ЮВО в Новороссийске была проведена акция «Военная служба по контракту в Южном военном округе – твой выбор!» во время всероссийской военно-патриотической акции «Бескозырка».

Всего более 600 человек пополнили ряды соединений и воинских частей поступили на военную службу по контракту ЮВО с начала текущего года.

Справочно:

МКО состоит из мобильного пункта на базе шасси КамАЗ-43118 и информационно-сценического модуля, установленного на прицепе НефАЗ, предназначен для проведения информационно-агитационных мероприятий, мероприятий отбора на военную службу по контракту.

Современное оснащение комплекса позволяет в течение 6-8 часов провести военно-профессиональное ориентирование до 150 потенциальных кандидатов на военную службу по контракту, в том числе провести профессионально-психологическое тестирование более 20 кандидатов.

Кузов переменного объема обеспечивает оперативную трансформацию мобильного пункта в помещение площадью 31 квадратный метр с возможностью размещения до шести автоматизированных рабочих мест.

Перевод оборудования из транспортного в рабочее положение осуществляется за 30 минут.

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