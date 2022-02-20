20.02.2022 (09:00)

Более 30 школьников пополнят ряды Юнармии в Приморье

Свыше 30 школьников пополнят ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Приморском крае.

Перед лицом своих наставников и товарищей ребята произнесут клятву юнармейца.

В ходе мероприятия, представители командования общевойсковым объединением Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, вручат свидетельство о присвоении отряду имени героя Российской Федерации Виктора Полосухина.

После торжественной церемонии юнармейцы будут приглашены на праздничный концерт, который пройдет в Доме офицеров Уссурийского гарнизона.

Торжественная церемония посвящения в юнармейцы состоится 22 февраля в музее Боевой славы Дома офицеров.

Сегодня в Приморском крае насчитывается более 10 000 участников Всероссийского движения, из них свыше 2300 - юнармейцы города Уссурийск.

18 февраля 1942 года геройски погиб командир 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии, Герой Российской Федерации Виктор Иванович Полосухин. За время войны с германскими захватчиками полковник Полосухин проявил мужество, храбрость и отвагу. Умело руководя боевыми действиями дивизии, обеспечил в сложных условиях борьбы с врагом не только его задержку, но и нанёс ему большие потери. Указом Президента Российской Федерации полковнику Виктору Полосухину присвоено звание Героя Российской Федерации.

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