20.02.2022 (08:45)

В Белогорском гарнизоне ВВО состоялось несколько военно- патриотических конкурсов

В рамках месячника военно-патриотической работы в Белогорском гарнизоне Восточного военного округа (ВВО) Амурской области проходит конкурс смотр-конкурс инсценированной военно-патриотической песни.

В конкурсе участвуют свыше 40 воспитанников средних общеобразовательных школ города. Конкурсанты исполняют песни времен Великой Отечественной войны, музыкальные композиции из военно-исторических кинофильмов, песни, посвященные воинам-интернационалистам, современные песни о Российской Армии.

Целью конкурса является создание в школах творческой атмосферы, способствующей сохранению памяти о прошлом, посредством приобщения к военно-патриотической песне и культурно-художественному наследию своего Отечества.

Конкурсанты оцениваются по тематике выбранной песни, выразительности и эмоциональности выступления, согласованность в исполнении песни, инсценировка песни (движение во время песни).

Кроме того, накануне Дня защитника Отечества военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) в Приамурье, провели в одной из школ Белогорска патриотический конкурс «Смотр строя и песни».

Участниками конкурса стали учащиеся от шестых до десятых классов. В течение месяца они разучивали команды, тренировали шаг и репетировали песни. Компетентное жюри из числа командного состава объединения ВВО, преподавательского состава школы, представителей ветеранских организаций и военно-патриотических клубов выявили победителей конкурса. Ими стали учащиеся 9-го класса средней общеобразовательной школы №4 города.

В общей сложности в мероприятии участвовало порядка 50 конкурсантов.

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