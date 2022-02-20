Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.02.2022 (08:45)

В Белогорском гарнизоне ВВО состоялось несколько военно- патриотических конкурсов

В рамках месячника  военно-патриотической работы в Белогорском гарнизоне Восточного военного округа (ВВО) Амурской области проходит конкурс смотр-конкурс инсценированной военно-патриотической песни.

В конкурсе участвуют свыше 40 воспитанников средних общеобразовательных школ города. Конкурсанты исполняют песни времен Великой Отечественной войны, музыкальные композиции из военно-исторических кинофильмов, песни, посвященные воинам-интернационалистам, современные песни о Российской Армии.

Целью конкурса является создание в школах творческой атмосферы, способствующей сохранению памяти о прошлом, посредством приобщения к военно-патриотической песне и культурно-художественному наследию своего Отечества.

Конкурсанты оцениваются по тематике выбранной песни, выразительности и эмоциональности выступления, согласованность в исполнении песни, инсценировка песни (движение во время песни).

Кроме того, накануне Дня защитника Отечества военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) в Приамурье, провели в одной из школ Белогорска патриотический конкурс «Смотр строя и песни».

Участниками конкурса стали учащиеся от шестых до десятых классов. В течение месяца они разучивали команды, тренировали шаг и репетировали песни. Компетентное жюри из числа командного состава объединения ВВО, преподавательского состава школы, представителей ветеранских организаций и военно-патриотических клубов выявили победителей конкурса. Ими стали учащиеся 9-го класса средней общеобразовательной школы №4 города.

В общей сложности в мероприятии участвовало порядка 50 конкурсантов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Под Хабаровском в соединении ВВО началась подготовка к конкурсу «Верный друг»
Российские военнослужащие провели экскурсию для школьников по военной базе в Киргизии
Более 5000 открыток поступило в ЮВО от участников акции «Российский солдат-миротворец»
В Забайкалье со связистами ВВО состоялся отборочный этап конкурса «Уверенный приём» в рамках АрМИ-2022

Метки:
Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false