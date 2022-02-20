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20.02.2022 (08:30)

В Хабаровске представители командования армии ВВС и ПВО ВВО торжественно приняли школьников в ряды юнармейцев

В преддверие Дня защитника Отечества в Знаменном зале Военно-исторического музея Восточного военного округа, расположенного в Хабаровске, состоялась церемония вступления юношей и девушек в ряды юнармейского движения.

Торжественное мероприятие состоялось при непосредственном участии представителей командования армии ВВС и ПВО ВВО, которые поздравили ребят с этим событием.

28 учеников - воспитанников подшефной школы объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа произнесли клятву юнармейца, подтвердив свое желание стать участниками Всероссийского военно-патриотического общественного движения.

После проведения присяги ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации и военнослужащие ВВО вручили ребятам нагрудные знаки юнармейцев.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ПВО , Восточный военный округ , ВВС , Юнармия
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