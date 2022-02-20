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20.02.2022 (08:15)

Под Хабаровском в соединении ВВО началась подготовка к конкурсу «Верный друг»

В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае, военные кинологи вместе со своими питомцами готовятся к конкурсу «Верный друг». Отмечается, что в тренировках участвуют финалисты всеармейских соревнований.

В частности, на кинологическом городке мотострелкового соединения, дислоцированного в Хабаровском крае, военнослужащие вместе со служебными собаками преодолевают препятствия и отрабатывают различные упражнения.

В подготовке принимают участие немецкие, кавказские и восточно-европейские овчарками. Они со своими вожатыми соревнуются в этапах: «Дог биатлон» (индивидуальная гонка), «Дог биатлон-эстафета», «Защитная служба», стрельба на меткость из автомата и трехсотметровая полоса препятствий.

Лучшие военные кинологи со своими питомцами примут участие в следующем этапе конкурса «Верный друг».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Конкурсы , АрМИ
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