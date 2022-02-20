20.02.2022 (08:00)

Артисты ЦДРА выступили с концертом в Центральном музее ВВС

Артисты Центрального Дома Российской Армии выступили с концертом, посвященном Дню защитника Отечества, в Центральном музее Военно-воздушных сил, в подмосковном Монино.

В программу концерта артисты ЦДРА включили произведения о России, военной службе, отрывки из опер и оперетт, популярные эстрадные и народные песни, а также хореографические постановки.

Музей, располагающийся в подмосковном городке Монино, был создан в 1958 году. Ныне в фондах музея находятся 42 коллекции и насчитывается более 52 600 экспонатов, в том числе: 194 летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, планеров), 409 моделей летательных аппаратов, 118 образцов авиационных двигателей.

Гордостью музея ВВС являются его экспонаты – «Илья Муромец», АНТ-25, Ил-2, ДБ-3, Ла-7 (трижды Героя Советского Союза Кожедуба), М-50, Су-100, Су-35, Ту-144, МиГ-29, вертолеты Ми-12, Як-24, Ми-24 и многие другие.

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