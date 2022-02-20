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20.02.2022 (11:00)

Специалисты ПВО общевойсковой армии ЗВО уничтожили свыше 300 воздушных мишеней в ходе второго этапа конкурса АрМИ-2022 «Чистое небо»

Специалисты подразделений войсковой противовоздушной обороны общевойсковой армии Западного военного округа уничтожили свыше 300 воздушных мишеней в ходе второго этапа конкура Армейских международных игр-2022 «Чистое небо».

В ходе этапа военнослужащие отделений переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» попарно проходят специальный маршрут, на котором в случайный момент времени может появиться воздушная мишень, имитирующая вертолёты, самолеты и беспилотные летательные аппараты условного противника. Благодаря большому количество огневых позиций стрельба выполняется навстречу и вдогонку целям как с земли, так и стоя с бронетранспортёров БТР-82А.

Программа тренировки отделений ПЗРК включает в себя прохождение полосы препятствий в полном снаряжении индивидуальной защиты и соревнования по стрельбе из автоматов АК-74М, пистолетов Макарова, а также пулемётов ПКТ и «Корд», в том числе по воздушным мишеням.

Всего в подготовке к конкурсу АрМИ-2022 «Чистое небо» привлечено около 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Конкурсы , АрМИ
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