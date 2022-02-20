20.02.2022 (07:45)
Ракетчики общевойсковой армии ЗВО завершили ревакцинацию от COVID - 19 для участия в военном параде Победы
Военнослужащие ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа завершили ревакцинацию для участия в военном параде Победы в Великой Отечественной войне.
Парадные расчеты механизированной колонны до марта текущего года проведут подготовительные занятия на базе военного полигона бригады, осуществят техническую подготовку вооружения и военной техники оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и обмундирования.
Военнослужащие парадных расчетов в приоритетной форме прошли ревакцинацию от COVID-19 после углубленного медицинского обследования.
В первую очередь ревакцинацию добровольно прошли военнослужащие, приступившие к подготовке для участия в парадах Победы в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже, военные медики, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство.