20.02.2022 (07:45)

Ракетчики общевойсковой армии ЗВО завершили ревакцинацию от COVID - 19 для участия в военном параде Победы

Военнослужащие ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа завершили ревакцинацию для участия в военном параде Победы в Великой Отечественной войне.

Парадные расчеты механизированной колонны до марта текущего года проведут подготовительные занятия на базе военного полигона бригады, осуществят техническую подготовку вооружения и военной техники оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и обмундирования.

Военнослужащие парадных расчетов в приоритетной форме прошли ревакцинацию от COVID-19 после углубленного медицинского обследования.

В первую очередь ревакцинацию добровольно прошли военнослужащие, приступившие к подготовке для участия в парадах Победы в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже, военные медики, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство.

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