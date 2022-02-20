20.02.2022 (06:15)

Военнослужащие подразделений спецназа ЗВО приступили к проведению второго этапа конкурса АрМИ-2022 «Зелёная тропа» в Тамбовской области

Военнослужащие подразделений специального назначения Западного военного округа (ЗВО) приступили к проведению второго этапа конкурса Армейских международных игр АрМИ-2022 «Зелёная тропа» в Тамбовской области.

Во время этапа конкурса по полевой выучке среди подразделений спецназа военнослужащие будут соревноваться в стрельбе из автоматов АК-12, снайперских винтовок СВД-В и АСВК, пулемётов «Печенег» и ПКМ, гранатомётов РПГ-7В и АГС-17 «Пламя». В рамках отработки задач по специальной подготовке спецназовцы продемонстрируют навыки бесшумной ликвидации «противника» при помощи метательных ножей и сапёрных лопаток.

Всего в программу отборочного этапа конкурса войдёт свыше 30 упражнений по физической, военно-медицинской, инженерной, топографической, РХБ и воздушно-десантной подготовкам, включая прохождение минно-взрывных заграждений и заражённых участков местности. Важнейшими испытаниями спецназовцев станет совершение марш-броска в полной боевой экипировке на дистанцию в 30 км и отработка тактических манёвров во время совершения диверсионных действий в тылу условного противника.

Всего к проведению полевого выхода в рамках проведения отборочного этапа конкурса АрМИ-2022 «Зелёная тропа» привлечено около 400 военнослужащих спецназа ЗВО.

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