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19.02.2022 (23:30)

В шестнадцатый день соревнований XXIV зимних Олимпийских игр армейские спортсмены поборются за один из комплектов медалей

20 февраля, в шестнадцатый, заключительный, день соревнований XXIV зимних Олимпийских игр в китайском Пекине, спортсмены сборной ОКР примут участие в розыгрыше 4 комплектов наград в 4 видах спорта. Армейские спортсмены поборются за 1 из них.

В пятницу в рамках XXIV зимних Олимпийских игр будет разыгран комплект наград в соревнованиях мужских экипажей четвёрок в бобслее. Спортсмены проведут третий и четвёртый заезд, старт которых запланирован на 4:30 по московскому времени и 6:00 соответственно.

На старт в одной из двух четвёрок сборной ОКР выйдет армейский спортсмен Алексей Лаптев.

Также в этот день наконец-то победители и призёры будут определены в командном первенстве в горнолыжном спорте. До этого соревнования по погодным у ловчим дважды откладывались.

В 6:00 будет две старт женского лыжного марафона свободным стилем на 30 км. Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за погодных условий перенесла время старт с 9:30 мск.

В 7:10 мск начнётся решающий матч мужского хоккейного турнира. Обладатель золотых наград будет определен среди сборных ОКР и Финляндии.

В 15:00 по московскому времени начнётся торжественная церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования , Зимние Олимпийские игры 2022
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